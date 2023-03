“La Fiorentina ha svoltato la stagione grazie alle coppe, ma gli impegni possono ripercuotersi sul campionato”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio di Fiorentina, intervenendo sull’ultima parte di stagione degli uomini di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Ci sono episodi che possono cambiare le cose, la Fiorentina con le coppe, la Lazio magari con il derby. La continuità la puoi trovare dai risultati e dalle prestazioni.

La Lazio non avrà le coppe, Sarri potrà lavorare come vuole lui. E poi molto dipenderà dalle altre che continuano in Europa, visto che potrebbero avere ripercussioni anche sul campionato”.