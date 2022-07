La Fiorentina ha un nuovo partner tecnologico, Barone: “Condivide i nostri valori e il progetto di crescita del club, come del Viola Park”

Da oggi la Fiorentina ha un nuovo partner commerciale. Si tratta della nota azienda di telefonia fissa e mobile, WindTre, che accompagnerà la società per i prossimi anni. Di seguito il comunicato del club viola:

“WINDTRE scende in campo al fianco della ACF Fiorentina e sarà Official Connecting Partner della squadra viola per le prossime tre stagioni sportive. Una importante vetrina di visibilità per WINDTRE che sarà presente nello stadio comunale Artemio Franchi di Firenze, in occasione di tutte le partite del Campionato Italiano di calcio e della Coppa Italia, con il suo brand a bordocampo oltre che con spot pubblicitari e cartellonistica.

“Siamo molto orgogliosi di questo sodalizio”, commenta Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE. “La Fiorentina è, infatti, un club storico nel panorama calcistico italiano con una squadra giovane e ambiziosa, seguita da un pubblico tradizionalmente molto caloroso e fedele. Attendiamo con entusiasmo l’inizio del campionato per rafforzare la nostra collaborazione con i Viola, che già affianchiamo in qualità di partner tecnologico”.

Tra le varie iniziative che saranno messe in campo, l’azienda offrirà la possibilità ai propri clienti di seguire dal vivo il club e di incontrare i beniamini della propria squadra.

“Siamo fieri che WINDTRE, operatore mobile numero uno in Italia e tra i principali gestori nella connettività fissa, abbia scelto di entrare a far parte della famiglia Viola condividendo i valori e il progetto di crescita del nostro Club che trova nel Viola Park un asset strategico”, commenta il Direttore Generale di ACF Fiorentina Joe Barone. “È un progetto nel quale WINDTRE ha creduto fin dall’inizio e che darà vita ad una sinergia importante che ci accompagnerà nei prossimi anni”.