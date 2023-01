“La Fiorentina ha una condizione mentale preoccupante. Gli sguardi dei giocatori sono diversi rispetto a quando andava tutto bene”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato a Radio Bruno Toscana la partita della Fiorentina a Roma: “La squadra di Italiano non riesce a prendere una direzione, in più mi sembra che stia cominciando a subire fortemente la sterilità offensiva. Gli sguardi dei giocatori sono diversi rispetto ai tempi in cui tutto andava bene, al netto della sciocchezza di Dodò che ha pregiudicato la partita”.

E poi ha aggiunto: “Il campionato ormai è compromesso, ci sono troppe squadre davanti e tutte più attrezzate. Ci stiamo avvicinando al periodo dei verdetti e la Fiorentina ha una condizione mentale preoccupante. I giocatori sono tesi e nervosi, le aspettative sono troppo alte rispetto alla realtà dei fatti”.