La Fiorentina ha voglia di presentarsi ai nastri di partenza con un bell’abito. La Conference potrebbe dare una seconda possibilità ai viola, ma il grosso del mercato dovrà essere fatto a prescindere

Metà luglio, forse. Fino luglio, più probabile. Primi d’agosto? Ci sta. La decisione dell’Uefa su quale squadra italiana parteciperà alla Conference League slitta ancora; inevitabile un po’ di preoccupazione in casa Fiorentina anche se, la sensazione, è che alla fine in Europa ci sarà la squadra viola e non la Juventus. Ma la sicurezza, fino a quella data (quale data?), non ci sarà. E allora il ‘grosso’ del mercato dovrà essere fatto a prescindere, pronti magari a sfoltire un po’ la rosa ad agosto se arrivasse una brutta notizia che, come ribadiamo, non è nell’aria.

Che la formazione gigliata vada rinforzata a prescindere ne sono tutti convinti. Non esiste altra strada, anche perché per provare a migliorarsi e a piazzarsi tra le prime cinque/sei del campionato occorrerà superare qualcuna tra Napoli, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, cosa evidentemente non semplice. Ma se Italiano è rimasto, lo ha fatto per provarci, per fare meglio in campionato e anche per vincere qualcosa. La partecipazione alla Conference in questo senso potrebbe dare una seconda possibilità ai viola, che conoscono già bene la competizione e che gestirebbero sicuramente meglio le risorse, la rosa, il turn over rispetto alla prima parte della passata stagione dove tutto era una novità. Un’esperienza che ha reso tutti più esperti e che ha fatto vedere che c’è bisogno di una grande mano dal mercato per riuscire a fare quegli scalini che mancano.

Nell’anno, anzi nell’estate del Viola Park e nella stagione successiva allo scudetto vinto finalmente da una new entry, il Napoli, la Fiorentina ha voglia di presentarsi ai nastri di partenza con un bell’abito, con lo stile delle grandi occasioni. Tornando a divertire, come accaduto due anni fa, facendo tesoro dell’esperienza di risultati e di compattezza della stagione appena conclusa. Prossima settimana al massimo cominceranno gli acquisti. Il 12 luglio, data di inizio della nuova stagione, è ormai dietro l’angolo.