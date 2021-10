“La Fiorentina in questo momento non può fare a meno di Vlahovic. Bisogna spronarlo per fargli dare il 100%”

L’allenatore Giuseppe Pillon ha parlato a TMW Radio della vicenda che sta vedendo protagonista l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“In questo calcio ognuno fa il proprio interesse: i procuratori muovono il mercato, i giocatori guardano il proprio cortile. Italiano vivrà questa situazione in modo difficile. Non puoi fare a meno di un giocatore come il serbo, se merita di giocare deve scendere in campo. L’importante è l’interesse del club e spronarlo per farlo rendere al massimo”