La Fiorentina incasserà (poco) anche da Kouame: il prestito secco ma oneroso per l’Anderlecht

Ultime ore a Firenze per Christian Kouame, come detto, con l’ivoriano pronto a volare a Bruxelles per unirsi all’Anderlecht: non sarà un addio definitivo per il momento perché la cessione sarà solo in prestito secco. Una soluzione valida per il giocatore che così potrà rimettersi in gioco e resettare dalle scorie accumulate a Firenze negli ultimi 18 mesi. Per la Fiorentina però ci sarà comunque modo di guadagnare qualcosa una cifra vicina al milione di euro, per un prestito che sarà dunque oneroso.