La Fiorentina inguaia l’Inter e gli ultras nerazzurri si fanno sentire: “Ultima spiaggia, dovete vincere la Coppa Italia”

“Coppa Italia (vittoria, ndr), passaggio turno (contro il Benfica, ndr) e qualificazione Champions”. Si apre con questi obiettivi da raggiungere il messaggio trasmesso sui social della Curva Nord dell’Inter alla squadra dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina.

Il testo continua e si conclude con: “Resteremo ancora a fianco dei nostri colori ma è chiaro che se non si raggiungeranno questi risultati riterremo tutti responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente!”.

Un messaggio duro, che sprona i giocatori nerazzurri a migliorare i risultati in vista del finale di stagione. Tra gli obiettivi anche la Coppa Italia, dove l’Inter sfiderà la Juventus per accedere alla finalissima. Dall’altra parte del tabellone Fiorentina e Cremonese.