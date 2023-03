La Fiorentina, Italiano e una media punti stagionale da sogno. Futuro ancora insieme?

La Fiorentina di Vincenzo Italiano, ha impiegato del tempo per trovare i giusti movimenti e il necessario impatto a livello di gol. Si spiega anche così una prima parte di campionato al di sotto degli standard dello scorso anno. L’ultimo mese e mezzo però ha ridato entusiasmo e punti alla squadra che ora è al 9° posto con Bologna e Torino, distante però 8 punti dall’ultima posizione europea. In Coppa Italia e in Conference League l’andamento è stato sempre al top, migliorando così anche la media punti stagionale attualmente a 1,76 per partita. E come detto aprile sarà decisivo per capire meglio il percorso in Italia, ma pure nelle due coppe.

Come scrive TMW, il tecnico dopo i problemi di inizio stagione ci ha messo del suo per svoltare e capovolgere una situazione che rischiava di complicarsi, portando così anche malumori verso il suo operato. Il suo contratto scadrà nel 2024, ad oggi non ci sono sentori di un possibile divorzio in estate ma al termine della stagione saranno comunque da fare dei ragionamenti che comprenderanno anche prospettive di crescita, mercato e, ovviamente, eventuali successi in questa stagione.