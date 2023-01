La Fiorentina merita ma strappa un buon punto all’Olimpico, staccando la Juve. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un pomeriggio che si era aperto nel peggiore dei modi e che si è chiuso ugualmente in amarezza, con la traversa di Milenkovic allo scadere ma anche con un positivo 1-1 in casa della Lazio, reduce dal 4-0 al Milan. La Fiorentina torna a segnare e a muovere la classifica in vista della Coppa Italia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.