La Fiorentina mette le ali: Italiano punta forte sugli esterni

Che mister Italiano potesse rivoluzionare la Fiorentina era auspicabile, ma negli ultimi giorni sta succedendo qualcosa di molto particolare. Dopo la parziale rivoluzione in fase difensiva, la dirigenza viola vorrà fare di tutto per regalare al tecnico una rosa competitiva in grado di invertire il trend negativo delle ultime stagioni.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo i movimenti in difesa, qualcosa comincia a muoversi anche sugli esterni. Il tecnico poche settimane fa aveva manifestato la volontà di avere un parco esterni molto più ampio rispetto a quello di adesso e la dirigenza sta facendo di tutto per accontentarlo. Il quotidiano parla delle alternative attualmente sul tavolo dei viola. Il primo è Gonzalo Plata, talento dello Sporting Lisbona, sarebbe molto vicino a vestire la maglia viola. La prima alternativa è Orsolini, in uscita dal Bologna ma per cui nel caso andrebbero aspettati gli ultimi giorni di mercato. Resta defilato Berardi che al momento resta solo un sogno, una suggestione viste le cifre dell’operazione.