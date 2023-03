La Fiorentina mette tutto in campo e Italiano batte il Milan in casa per il terzo anno di fila. Anche Astori avrà sorriso da lassù

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il quadro sulla partita di di ieri sera tra Fiorentina e Milan, raccontandola come la migliore gara della stagione dei viola fino ad ora. I gigliati ci hanno messo tutto stavolta: dominio in campo, idee, incisività e corsa davanti a 40.000 spettatori, che rappresentano un record nell’era Commisso. E la rosea sottolinea che una Fiorentina così bella avrà fatto sorridere anche l’eterno Capitano viola Davide Astori, lassù.

Ma c’è altro per quanto riguarda numeri e statistiche. Con questa vittoria l’allenatore viola Italiano batte il tecnico rossonero Pioli in casa per il terzo anno di fila, considerando anche l’esperienza allo Spezia. E poi c’è un Nico Gonzalez che continua ad essere glaciale dal dischetto, dato che per adesso sono zero gli errori su calcio di rigore in viola. Il Milan invece delude, e suona un campanello d’allarme in vista della Champions League.