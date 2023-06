“La Fiorentina metterà in vendita i biglietti per entrare al Franchi ad un prezzo simbolico. Maxischermi appositamente allestiti per seguire la finale”: il comunicato

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha emesso un comunicato in merito all’apertura dell’Artemio Franchi per Fiorentina-West Ham, finale di Conference League in programma per il 7 giugno alle ore 21:00:

“Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica questo pomeriggio ha esaminato, con il Sindaco e il Direttore Generale dell’ACF Fiorentina, gli aspetti connessi all’incontro di calcio di Conference League che si disputerà a Praga il prossimo 7 giugno. Durante l’incontro è stata convenuta la necessità, immediatamente accolta dalla Società calcistica, di consentire ai tifosi fiorentini che non potranno andare a Praga di assistere alla partita allo stadio “Artemio Franchi”, grazie a maxischermi appositamente allestiti. La Fiorentina metterà in vendita i biglietti ad un prezzo simbolico nei limiti della capienza dello stadio“.