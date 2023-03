“La Fiorentina non deve fare l’errore di sottovalutare la Cremonese. Paradossalmente, la Conference League è più accessibile: lì la Viola è la grande favorita”

Il caporedattore de La Gazzetta dello Sport Stefano Agresti ha parlato della Fiorentina e del miglioramento della situazione viola a Radio Toscana: “La Fiorentina ha qualche possibilità di alzare un trofeo in questa stagione. C’è da stupirsi in modo incredibile se non dovesse passare contro la Cremonese; è una squadra da non sottovalutare, ma la Viola parte nettamente favorita. Non lo sarà in un’eventuale finale, dove comunque se la giocherebbe tranquillamente in partita secca”.

Sulla Conference League: “Penso che la Fiorentina, in questo momento, sia la favorita. AZ? No, al massimo direi West Ham. Però è in una difficoltà clamorosa in Premier League, mentre la Viola sta bene e non deve chiedere più niente dalla Serie A. Da un certo punto di vista, se devo dire una delle due competizioni, dico la Conference“.