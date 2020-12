“La Fiorentina non è da retrocessione. Caicedo è forte, segna ma vuole oltre due milioni e mezzo”

L’agente FIFA Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Bruno parlando di Caicedo: “Io Caicedo lo portai al Manchester City, è completo, è forte e con la cura Inzaghi vede la porta. Ha il contratto in scadenza, così come lo è Giroud. Se devo puntare a questi bene, anche perchè di riflesso aiuti i giovani. A Caicedo avevano offerto il rinnovo, lui cerca sopra i 2 Milioni e Mezzo netti”.

Sulla retrocessione: “Dico di no, quando ci sono queste stagioni che partono male, c’è un meccanismo che si innesca. La Fiorentina deve mettersi in testa di uscire da questa zona. E’ meglio uscirne subito”

E ancora: “E’ da metà classifica, ora 4/5 club sono da scudetto. In questo campionato ci sono sorprese, speriamo che la Fiorentina non lo sia in negativo”