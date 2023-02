“La Fiorentina non è più in grado di raggiungere l’Europa dal campionato: tutta la stagione adesso verte sulla Coppa Italia. SAOT? Il gol di Castrovilli sarebbe stato annullato lo stesso”

L’ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a TuttoMercatoWeb Radio per analizzare la sfida tra Juventus e Fiorentina, commentando anche la stagione di Italiano:

“La Fiorentina ad oggi non la vedo più pronta e capace di poter prendere chi le è davanti. Deve puntare forte sulla Coppa Italia, ma questo lo sanno benissimo. Tutta la stagione passerà per l’approdo in finale, dove puoi regalarti l’Europa”.

Poi, una postilla sul SAOT: “Se c’è la tecnologia, significa che ce n’è bisogno ed è stato giusto annullare i due gol di Vlahovic e Castrovilli. Sul gol della Fiorentina inoltre c’era anche fallo di Ranieri“.