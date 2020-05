La Fiorentina non finanzierà intervento per salvare le curve del Franchi: Al Comune di Firenze l’onere del restyling. Quella volta che Barone disse a Commisso: “Questo stadio andrebbe chiuso”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non finanzierà un intervento che salvi le curve del Franchi. Su La Repubblica leggiamo che al numero uno viola non piace l’idea di costruire uno stadio dentro lo stadio e non considera vantaggiosa l’ipotesi, estrema, di acquisire il Franchi per decine di milioni, investirne altri per abbatterlo e poi costruire il nuovo impianto. In questo modo è come se si ritrovasse a pagare due impianti.

L’unica soluzione in questo caso è lasciare al Comune l’onere di finanziare il restyling che seguirebbe i principi della Soprintendenza. La Fiorentina invece continuerebbe a pagare un affitto. Alle condizioni attuali, gli americani considerano quella del Franchi una partita persa in partenza.

Sullo stesso giornale troviamo anche il racconto di un aneddoto: prima della gara di Coppa Italia con il Monza, il direttore generale, Joe Barone, aveva fatto il giro dell’impianto, scattato foto, preso appunti. Poi aveva chiamato Commisso e gli aveva detto: “Rocco, questo stadio andrebbe chiuso”.