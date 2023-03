La Fiorentina non ha intenzione di spendere per un alloggio alternativo. Una doppia soluzione l’ipotesi più probabile

Ma dove giocherà la Fiorentina durante i due anni di trasloco forzato? L’obiettivo principale della società di viale Fanti, che pur adeguandosi alle scelte di Palazzo Vecchio non ha intenzione di spendere soldi per usufruire di un alloggio alternativo (si legge sul Corriere dello Sport-Stadio), è quello di garantire ai tifosi durante i lavori l’utilizzo di uno stadio che abbia tutti i comfort di un’arena di Serie A, che non sia troppo distante da Firenze e che, possibilmente, abbia anche gli standard per poter ospitare una competizione Uefa.

L’unico stadio nelle ‘vicinanze’ che corrisponda pienamente a questo identikit è il Mapei Stadium di Reggio Emilia, che però già ospita le gare in campionato di Sassuolo e Reggiana. Probabile dunque che si vada verso una doppia soluzione: un impianto per la Serie A e Reggio Emilia, appunto, per eventuali gare europee.