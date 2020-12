La Fiorentina non ha mai vinto e la Juventus non ha mai perso con il prossimo arbitro. E attenzione ai rigori, specie per le squadre di casa…

La partita tra Juventus e Fiorentina in programma domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium verrà diretta dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1.

E c’è da dire che con lui in campo, la Juventus non ha mai perso, mentre la Fiorentina non ha mai vinto.

Lo score con i viola è: zero vittorie, due pareggi, una sconfitta. La sconfitta è il 5-2 rimediato a Cagliari la scorsa stagione. In questo campionato ha diretto Parma-Fiorentina (0-0) dove non ha concesso un rigore ai viola per atterramento in area di Ribery che, addirittura, è stato ammonito per simulazione. Dopo quella gara, Iachini è stato esonerato dai viola.

Con la Juventus invece i precedenti ci parlano di 4 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte per l’appunto.

Attenzione ai rigori: in sei partite dirette quest’anno, ne ha sanzionati quattro, di cui tre a favore delle squadre di casa e uno per quelle in trasferta.