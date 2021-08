La Fiorentina non molla Farias: La richiesta del Colon. In attacco fiducia a Kokorin

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport affronta anche altri temi che riguardano il calciomercato della Fiorentina. Secondo la rosea, la dirigenza gigliata e in particolare Nicolas Burdisso starebbero continuando a seguire da vicino Facundo Farias, talento argentino classe 2002 di proprietà al Colon. Tra i giovani più apprezzati del panorama calcistico sudamericano, è valutato attorno ai dieci milioni di euro. Si tratterebbe di un’operazione più di prospettiva, volta ad assicurarsi un profilo intrigante più per il futuro che per il presente.

Per quanto riguarda il vice Vlahovic, ad oggi l’idea della Fiorentina è di dare fiducia a Kokorin almeno fino a gennaio. Il russo non è una prima punta, ma si sta impegnando molto. La dirigenza viola continua a monitorare Mayoral, ma lo spagnolo sembra destinato a restare alla Roma.