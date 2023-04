La Fiorentina non molla il campionato: no al turnover stile Pioli contro l’Atalanta. Quarta scalpita, il vero dubbio è in attacco

Contro l’Atalanta, la Fiorentina ha l’opportunità di proseguire l’ormai lunga striscia di risultati utili consecutivi, ma soprattutto di dare ancora un senso alla classifica di Serie A, cercando l’Europa anche dal campionato. Con queste motivazioni, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Italiano farà delle rotazioni, ma senza stravolgere la squadra scesa in campo a Poznan: no al turnover stile Pioli (che ieri, contro il Bologna, ha cambiato dieci uomini del suo Milan rispetto alla Champions).

Chi ha un posto praticamente prenotato in difesa è Lucas Martinez Quarta, squalificato in Conference League e in un periodo di forma ottimo. Forte anche la candidatura di Nico Gonzalez, che ha dato spettacolo in Polonia, ma che ha abbandonato il terreno di gioco dopo circa 50 minuti (adesso, tuttavia, sta bene).

Da valutare la situazione diffidati in Conference League, dato che il counter dei cartellini gialli si azzererà a partire dalle semifinali: Dodo, Milenkovic e Amrabat potrebbero ripartire titolari per riposare in Europa ed evitare l’ammonizione. Il dubbio amletico è in attacco e riguarda Arthur Cabral, che potrebbe finalmente riposare lasciando spazio a Luka Jovic dal primo minuto.