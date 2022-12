La Fiorentina non molla e continua a fare la corte a Roberto Pereyra dell’Udinese. A scriverlo stamani è Il Gazzettino, quotidiano che segue da vicino le vicende dei friulani.

Il giocatore è in scadenza di contratto e la dirigenza bianconera continua a parlare con i procuratori del “Tucu”. Stando ancora al giornale citato l’impressione è che la svolta non sia lontana e che possa esserci un accordo per il rinnovo.