“La Fiorentina non raccoglie grande simpatia da parte dell’ambiente. La squadra paga questa contraddizione”

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Sivasspor: “Speravamo sicuramente in una vittoria più rotonda, rimane un po’ di amarezza. Ho come l’impressione, comunque, che questa squadra non abbia accolto questa vittoria a cuore aperto, così come una fetta del tifo. La Fiorentina, probabilmente, non raccoglie tutta questa simpatia da parte dell’ambiente e il collettivo paga questo fattore“.

E aggiunge: “Quando capita di vincere come ieri sera, questo piccolo problema irrisolto e contraddetto non permette di godersi il successo a pieno, come invece provo a fare. La Fiorentina che vince soffrendo mi fa stare bene“.