“La Fiorentina non sarà il primo banco di prova importante per il Napoli, la squadra viola perderà”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato a Radio Marte della prossima partita di campionato tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole:

“Per il Napoli la sfida del Franchi non sarà il primo banco di prova serio. La Fiorentina perderà, così come il Torino la partita successiva. La prima vera prova del nove per i partenopei sarà contro la Roma. Se quest’anno non andasse in Champions sarebbe un sacrilegio, ma sono preoccupato perché questi ragazzi sono gli stessi che ci hanno già tradito. Spalletti? Ha una marcia in più rispetto a Gattuso: l’esperienza conta”.