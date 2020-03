La Fiorentina non si arrende: presto una nuova richiesta di rimborso alla Lega per la trasferta andata a vuoto

Sommando il costo per il pernottamento e la cifra del noleggio del charter per i voli di andata e ritorno, secondo quanto riporta La Nazione, la Fiorentina per l’ultima trasferta di Udine ha sostenuto una spesa compresa fra i 50mila e i 60mila euro. E di questa cifra la società viola chiederà il rimborso direttamente alla Lega, che aveva assicurato la società viola sulla disputa della partita a porte chiuse alla Dacia Arena. La squadra e lo staff hanno saputo il match sarebbe stato rinviato solo sei ore prima della partita, mentre erano a pranzo e dopo aver visto un video sull’Udinese: un comportamento da parte della Lega che la società viola ha stigmatizzato.