“La Fiorentina non si faccia condizionare dal risultato. Una sconfitta non deve creare incertezze”

L’ex giocatore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato a TMW della partita di ieri: “La Fiorentina ha la sua identità, gioca aggressiva e non deve farsi condizionare dal risultato. Deve perfezionarsi in alcuni fattori, però una sconfitta non deve creare incertezze, la mentalità deve essere questa. E’ vero che la squadra di Italiano ha perso, ma non deve cambiare strategia. Il risultato alla fine poteva starci”.

E poi sul Napoli ha aggiunto: “Mi è piaciuta molto ieri la squadra di Spalletti, ha dimostrato maturità e solidità, caratteristiche da scudetto. Ha aspettato un po’ i viola e poi con la sua qualità ha vinto la partita. Osimhen ha fatto la differenza, ha permesso al Napoli di giocare in leggera attesa per poi cercare degli spazi alle spalle dei difensori viola”.