La Fiorentina oggi ha bisogno di tutto fuorché dei mormorii della gente. Una situazione per la quale un anno fa avremmo pagato oro

Processo a Vlahovic, quasi scontato dopo l’uscita di Commisso, e un generale disfattismo. E’ questa l’atmosfera che si respira tra i tifosi della Fiorentina all’indomani della sconfitta contro il Napoli. Nonostante la squadra sia quinta in classifica e abbia affrontato già quattro delle sette big.

Un gioco divertente e ben definito, pur con tutti i suoi difetti ancora da limare, non basta a quanto pare per fare felice l’intera piazza. Neanche dopo tre stagioni da incubo, durante le quali probabilmente avremmo pagato oro per perdere con Inter e Napoli dominando il gioco per lunghi tratti della partita.

Che il tifo viola sia esigente si sa, e magari può essere anche un aspetto positivo. Serve a far capire alla società che col fuoco non si scherza, e ai giocatori che la maglia viola va onorata. Allo stesso tempo, però, il gruppo Fiorentina in questo momento ha bisogno di tutto fuorché dei mormorii della gente. La squadra di Italiano ha totalizzato dodici punti in sette giornate, cosa che neanche il tifoso più ottimista si sarebbe mai immaginato.

E poi, particolare da non sottovalutare, l’allenatore è consapevole degli errori della squadre e delle cose da migliorare. Non spreca fiato per nascondersi dietro alibi e scuse, come qualcuno ha fatto in passato, ma lavora a testa bassa cercando di tirare fuori il meglio da una rosa che ad oggi, è bene ricordarlo, presenta lacune importanti. Ma i miracoli non si possono fare anche se qualcuno, dopo una sconfitta contro la prima in classifica, vorrebbe che fosse così.