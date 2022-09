La Fiorentina padroneggia sul campo contro la Juventus ma Jovic cestina una grande occasione facendosi parare un calcio di rigore

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Juventus 1-1 (8′ Milik, 30′ Kouame)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic (53′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (62′ Mandragora), Amrabat, Barak (76′ Zurkowski); Kouame (62′ Ikone), Jovic (76′ Cabral), Sottil.

90’+4 Finisce qui la gara. La Fiorentina pareggia contro la Juventus per 1-1. A segno nel primo tempo Milik per i bianconeri e Kouame per i viola, i quali sprecano una grande occasione con il rigore di Jovic parato da Perin.

90’+2 Fiorentina che continua a crossare in area da entrambi i lati, ma la difesa bianconera va in chiusura su ogni pallone.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ Occasione per la Fiorentina! Grande sventola di Amrabat da fuori che si abbassa un po’ in ritardo sopra la traversa.

84′ Esce bene Terracciano su Kean lanciato a rete bloccando il pallone in presa bassa.

81′ Altro cambio nella Juventus: esce Paredes, lo sostituisce Fagioli.

79′ Continua ad attaccare la Fiorentina tenendo, ma sbaglia spesso l’ultimo passaggio quando si avvicina all’area.

76′ Ultimi cambi nella Fiorentina: escono Barak e Jovic, tocca a Cabral e Zurkowski.

76′ Cambio nella Juventus: esce Alex Sandro, va in campo Bonucci.

73′ Fiorentina che ora sta schiacciando la Juventus nella sua area, i bianconeri sono schierati tutti dietro.

70′ Sbaglia ad agganciare un bel pallone in area Sottil che si era fatto trovare in buona posizione in area.

67′ Rischia l’autogol Danilo, e anche di farsi male cadendo sulla sua gamba, nello spedire fuori un pallone a pochi passi da Perin.

64′ Cross di Mandragora per Jovic, ma l’attaccante viola non colpisce bene il pallone e lo manda fuori.

63′ Girandola di cambi anche per la Juventus: fuori Kostic e Cuadrado, vanno in campo Miretti e Kean.

62′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Maleh e Kouame, tocca a Mandragora e Ikone.

59′ Gran cross di Kouame da destra, la difesa bianconera va a chiudere anticipando i giocatori viola in area.

56′ Due grandi interventi di Igor in nemmeno un minuto su Cuadrado: prima lo blocca egregiamente mentre stava per ripartire, lo va a chiudere poi tempestivamente appena si presenta in area facendo svanire l’azione bianconera.

53′ Cambio nella Fiorentina: esce Milenkovic probabilmente per problemi fisici, va in campo Martinez Quarta.

52′ Ammonito Danilo per fallo commesso su Kouame.

50′ Fiorentina che sta gestendo il possesso palla in questi minuti per tentare di avanzare il più possibile verso l’area avversaria.

47′ Barak va alla conclusione diretta in porta con il mancino, tiro respinto dalla difesa bianconera.

46′ Inizia il secondo tempo con un cambio per la Juventus: esce Di Maria, va in campo De Sciglio.

45’+2 Finisce qui il primo tempo. Fiorentina e Juventus sono sull’1-1: ha aperto le marcature Milik per la Juventus e ha pareggiato Kouame per la Fiorentina, ma Jovic ha sbagliato un rigore negli ultimi minuti.

45’+1 Lancio lungo per Milik, protegge il pallone Milenkovic nei pressi della porta difesa da Terracciano.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Jovic sbaglia dal dischetto. Tiro verso il palo sinistro intercettato da Perin con la punta delle dita, con il pallone che poi attraversa la linea di porta. Sempre 1-1 tra Fiorentina e Juventus, peccato peer questa occasionissima sprecata.

42′ Calcio di rigore per la Fiorentina! L’arbitro viene richiamato al VAR e assegna il tiro dal dischetto ai viola per un tocco di mano di Paredes sul cross di Sottil.

40′ Sta giocando benissimo ora la Fiorentina: la squadra viola va a mettere tantissimi palloni in area, la difesa della Juventus è costretta a compattarsi.

37′ Si fa vedere anche Jovic, che va a colpire di testa un calcio d’angolo battuto da Biraghi, ma Perin interviene facendo suo il pallone.

35′ Bella punizione di Sottil che va ad impattare per pochissimo sulla barriere.

33′ Secondo cartellino giallo della partita: ammonito Alex Sandro per fallo commesso su Dodô.

30′ GOOOOOL!!!! KOUAME!!!! Contropiede della Fiorentina con Sottil che apre sull’altro lato per Kouame, il quale si invola verso la porta e sigla il gol del pareggio!! 1-1 tra viola e bianconeri!

28′ McKennie va al cross basso in area, non ci arriva nessun compagno di squadra e la difesa viola può poi sbrogliare l’azione,

25′ Dodô si presenta al limite dell’area e scarica il destro verso la porta, para in due tempi Perin.

23′ Gara calata di ritmo, la Juventus si limita a fare movimento quando i viola perdono palla.

20′ La squadra continua ad arrivare con il pallone al limite dell’area senza però poi trovare lo spunto necessario per rendersi pericolosa.

17′ Fiorentina che da alcuni staziona nell’area bianconera, ma i difensori tappano tutti i possibili varchi costringendo i viola a dover sempre ripartire.

15′ Il primo cartellino giallo è per Amrabat, che rimedia l’ammonizione dopo aver commesso fallo su Milik.

14′ Gran lavoro di Kouame che serve Sottil a centro area, il quale va ad aprire a destra per Maleh: il tiro del centrocampista viola viene chiuso da Cuadrado.

11′ La Fiorentina prova a reagire con Kouame che va a colpire di testa, ma il pallone rimbalza e finisce tra i guantoni di Perin.

8′ Gol della Juventus. McKennie recupera un pallone da destra e lo serve sull’altro lato per Kostic, che a sua volta lo mette nel mezzo per Milik che sotto porta va a segno. Bianconeri subito in vantaggio per 1-0.

5′ Ci prova Milenkovic di testa in area, pallone alto di pochissimo,

2′ Errore di Biraghi su un retropassaggio al limite dell’area, c’è Milenkovic a fermare Milik in area.

1′ Inizia la partita delle partite al ‘Franchi’! Forza viola!

Ci siamo, coreografia o non coreografia, è il giorno delLA partita storicamente parlando anche se non nel momento migliore possibile della Fiorentina: oggi la squadra viola ospita la Juventus in una gara che fa da post chiusura mercato e che serve tremendamente alla formazione di Italiano per provare a rilanciare, dopo il brutto k.o. di Udine e le quattro gare di fila senza segnare. Da capire anche chi sarà della gara viste le tante assenze in casa viola e la gara di Conference con il Riga all’orizzonte. Appuntamento alle 15 al ‘Franchi’, agli ordini del sig. Doveri della sezione di Roma 1, assistito da Alassio e Tegoni, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

