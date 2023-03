La Fiorentina parte per la Turchia con un dubbio tra i pali. Italiano dovrà inventarsi qualcosa in un altro ruolo

La Fiorentina giovedì sarà impegnata in Turchia, contro il Sivasspor in una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale.

In Anatolia la squadra viola (che partirà oggi) ci arriverà con due questioni da risolvere. Chi giocherà in porta? Terracciano non è più alle prese con la febbre, ma non è ancora al 100%. Ieri ha lavorato in palestra, invece che in gruppo, e alla luce di quanto fatto vedere allo Zini di Cremona, ecco che prende quota la possibilità che tra i pali venga confermato Sirigu.

L’altra questione è quella relativa al terzino sinistro. Con Biraghi squalificato e Terzic infortunato, Italiano dovrà trovare una soluzione alternativa. In quel ruolo potrebbe essere riportato Ranieri, oppure ci potrebbe essere l’adattamento di Igor.