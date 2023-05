La Fiorentina partecipa suo malgrado alla festa del Napoli: un rientro delicato in vista del Basilea

Caso ha voluto che alla prima del Napoli ufficialmente scudettato partecipasse proprio la Fiorentina: niente di drammatico a livello sportivo ed anzi, occasione per la squadra di Italiano di trovare un avversario un po’ svagato. Un po’ più complesso a livello logistico, come sottolinea il Corriere Fiorentino perché la viabilità nelle strade di Napoli in questi giorni è pressoché impraticabile e non a caso la squadra viola si è mossa per tempo ma potrebbe faticare nel percorso di ritorno. Un ostacolo da superare rapidamente perché poi l’impegno successivo, ben più rilevante, sarà la semifinale d’andata di Conference con il Basilea.