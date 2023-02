La Fiorentina passa all’incasso: Un decino messo in cassaforte

Dopo il 4-0 ottenuto all’andata in casa dello Sporting Braga, pensare ad una Fiorentina che non vada avanti in Conference League è un’assoluta follia.

L’approdo agli ottavi di finale della competizione non garantirebbe solo onori dal punto di vista sportivo, ma anche a livello economico. A fare i conti ci ha pensato il Corriere dello Sport-Stadio, giornale dal quale apprendiamo che, in caso di passaggio del turno (magari proprio con un’altra vittoria), migliorerà il bottino messo fin qui insieme dalla Fiorentina in termini di introiti economici in arrivo dalla Uefa.

Ai 7,9 milioni di euro incassati tra i playoff di agosto, la fase a gironi e i 500 mila euro messi in cassaforte grazie al blitz di sette giorni fa a Braga, nel match odierno sono ancora in ballo 1,1 milioni (in caso di successo e approdo al turno successivo). Un incasso potenziale che farebbe schizzare il ‘bottino’ messo in cassaforte a poco meno di 10 milioni di euro dall’inizio della competizione a oggi.