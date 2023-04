La Fiorentina pensa ai rinnovi e scaccia via le voci su Italiano. Il tecnico sul quale Commisso ha deciso di puntare anche quando le cose non giravano per il verso giusto

E’ la settimana dell’Europa. L’andata di giovedì, inutile dirlo, vale tanto, perché la Fiorentina ha ormai ben chiaro il suo obiettivo: due finali. Con la speranza di tornare ad alzare un trofeo, che manca davvero da troppo tempo.

Il campionato è li, rimane li, è stato rimediato, ma difficilmente la squadra di Italiano potrà migliorare l’attuale posizione di classifica. Chiaro che tutto, ormai, è stato messo sulle coppe. E anche con il turnover, che inevitabilmente ci sarà fino a fine stagione, si finirà per privilegiare le partite infrasettimanali, dove i viola non potranno sbagliare. Italiano ha ormai deciso, scelto, i quindici-sedici calciatori che si alternano. Davanti, si punta su Cabral: è lui ormai il titolare, con Jovic che non sparirà dal giro ma che giocherà probabilmente più in campionato che in Coppa. E poi Gonzalez: da lui tutti si attendono qualcosa in più. Può e deve diventare il calciatore decisivo, quello della giocata importante, quello che può cambiare il valore e lo spessore di una partita.

Gli avversari saranno forti, ma alla portata dei viola. Però occorrerà l’esperienza dei migliori, di quei calciatori che certe competizioni le hanno già affrontate. Bonaventura, ad esempio, uno che al Milan ha sentito e assaporato il sapore di certe sfide e di certi traguardi da raggiungere. Come Milenkovic in difesa, come Biraghi che comunque in azzurro e in nerazzurro qualche partita importante l’ha giocata. Insomma, dovranno essere i leader a trascinare gli altri. Partendo proprio da giovedì, con tanti viola che seguiranno la squadra sperando che, un po’ come contro la Cremonese, già la gara d’andata possa dare il giusto indirizzo e allentare un po’ la tensione in vista della gara di ritorno.

Intanto la Fiorentina, che rimane concentrata sul campo, pensa ai rinnovi e scaccia via le voci su Italiano. Sarà lui l’allenatore della prossima stagione. Quel tecnico sul quale Commisso ha puntato, quel tecnico che il numero uno viola ha sempre difeso anche quando, in questa stagione, le cose non giravano certamente nel modo giusto. La Fiorentina ripartirà ancora una volta da lui. Con la speranza di essere in Europa, di aver vinto qualcosa, di trattenere i migliori e di acquistare un paio di calciatori che alzino il livello di competizione della squadra. Aprile è cominciato, maggio sarà decisivo. Per esserci, per giocarci qualcosa di davvero importante.