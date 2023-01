La Fiorentina pensa anche al futuro e mette nel mirino un talento argentino per giugno

La Fiorentina lavora per il presente – imminente l’arrivo di Josip Brekalo – ma anche per il futuro. Secondo TMW infatti i dirigenti viola avrebbero individuato in Cristian Medina un obiettivo per la prossima stagione. Il centrocampista del Boca Juniors, classe 2002, è considerato uno dei maggiori talenti argentini tanto che il ct Scaloni lo ha già convocato per alcune partite.

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l’idea della Fiorentina è quella di presentare al Boca Juniors un’offerta da 6 milioni di euro più bonus. L’intenzione della dirigenza viola sarebbe quella di chiudere l’operazione subito per poi accogliere Medina in estate, anche perché essendo extracomunitario non potrebbe arrivare adesso.