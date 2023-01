La Fiorentina perde a Roma e sprofonda a -11 dall’Europa, fallendo anche il sorpasso sull’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Serata amara, brutta, orrenda, insopportabile e per certi versi già vista: la solita Fiorentina che perde a Roma, con un rosso folle preso dopo una ventina di minuti da Dodo a rovinare tutto. Non che le premesse fossero chissà quanto incoraggianti ma da lì a regalare la partita… E così, doppietta di Dybala e 2-0 basilare per i giallorossi che così creano un gap quasi incolmabile ormai: viola a -11 dall’Europa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 47, Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Empoli 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 9, Sampdoria 9, Cremonese 7.