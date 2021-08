La Fiorentina perde all’esordio mentre il Napoli fa il suo dovere con il Venezia ma che fatica. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Ultime gare del week end, in attesa della conclusione della prima giornata, con la sconfitta della Fiorentina a Roma e la vittoria invece del Napoli in casa contro il Venezia. Successo per 2-0 per gli uomini di Spalletti, con il rigore di Insigne e il raddoppio di Elmas, tutto nella ripresa dopo che nel primo tempo era stato espulso Osimhen.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Atalanta 3, Bologna 3, Napoli 3, Roma 3, Juventus 1, Udinese 1, Milan*, Sampdoria*, Fiorentina, Spezia*, Cagliari*, Salernitana 0, Venezia 0, Verona 0, Empoli 0, Genoa 0, Torino 0.

*una partita in meno