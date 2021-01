La Fiorentina perde all’Olimpico ma dietro cedono anche Genoa, Parma e Crotone mentre il Toro recupera un punto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una giornata che muove poco la classifica in zona salvezza, per fortuna della Fiorentina che perde all’Olimpico con la Lazio. Sconfitte anche per Parma (a Bergamo) e Genoa (a Reggio Emilia), il Torino invece si salva con il Verona e rosicchia un punticino. La Roma invece espugna Crotone e lascia i calabresi in fondo alla classifica.

Atalanta-Parma 3-0

Bologna-Udinese 2-2

Crotone-Roma 1-3

Lazio-Fiorentina 2-1

Sampdoria-Inter 2-1

Sassuolo-Genoa 2-1

Torino-Verona 1-1

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli, Atalanta 28, Juventus 27, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Cagliari 14, Parma, Torino 12, Spezia, Genoa 11, Crotone 9.