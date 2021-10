La Fiorentina perde all’Olimpico ma non è la sola. I numeri della Lazio e del fortino del ‘sarrismo’

La Fiorentina esce sconfitta dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, ma non è l’unica squadra ad uscire senza punti dal fortino biancoceleste. Il gol di Pedro ha riportato il sorriso a Formello dopo la batosta di Verona, che aveva spinto la società a mandare la squadra in ritiro. L’ennesimo successo per Sarri tra le mura amiche, che si aggiunge a quelli ancora più prestigiosi ottenuti contro Roma e Inter.

Tutte vittorie che sono maturate all’Olimpico, dove la Lazio ha un ottimo rendimento (quattro vittorie e un pareggio). E’ fuori casa che il ‘Sarrismo’ non si vede ancora: una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, due delle quali (con Bologna e Verona) con tre gol di scarto. La Lazio (almeno questo dicono i numeri) è come se perdesse i codici del nuovo gioco allontanandosi da Roma.