La Fiorentina “perde il controllo” su Sottil: andrà al Cagliari in prestito con diritto di riscatto

L’operazione Sottil-Cagliari si farà senza alcun controriscatto in mano alla Fiorentina. Nelle prossime ore, secondo tuttomercatoweb, arriverà infatti l’ufficialità con il ragazzo che si unirà ai sardi una volta rientrato dagli impegni con la Nazionale. Sottil vola dunque in Sardegna in prestito, con un diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

