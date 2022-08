La Fiorentina perde l’ultima amichevole precampionato incassando tre gol dal Betis Siviglia. Non basta il colpo di testa di Jovic per riaprire la partita

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Betis Siviglia-Fiorentina 3-1 (27′ Juanmi, 32′ Iglesias, 60′ Jovic, 73′ Miranda)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano (46′ Gollini); Dodo (70′ Venuti), Milenkovic, Igor (46′ Martinez Quarta), Biraghi; Bonaventura (70′ Zurkowski), Amrabat, Maleh (62′ Saponara, Gonzalez (34′ Ikone) Jovic (70′ Cabral), Sottil (62′ Saponara).

90’+2 Finisce qui l’ultima amichevole precampionato della Fiorentina. I viola perdono per 3-1 contro il Betis Sevilla, segnando un gol nel secondo tempo con Jovic e mostrando ancora lacune tattiche ancora da colmare.

90′ Saranno 2 i minuti di recupero.

90′ Altra opportunità per Cabral che su cross di Saponara va di testa mandando il pallone fuori di poco.

89′ Occasione per Cabral che va in scivolata su cross dalla sinistra di Mandragora, para con piedi Bravo!

87′ Cambi nella Fiorentina: escono Biraghi e Amrabat, vanno in campo Terzic e Benassi.

84′ Tentativo di Zurkowski che va al tiro su cross di Mandragora, conclusione respinta.

82′ Luis Henrique semina Biraghi sulla fascia di sua competenza, poi però sbaglia al momento del cross.

81′ Ammonito l’ex viola Pezzella per fallo su Cabral.

79′ Ammonito Quarta per una trattenuta su Fekir.

78′ Cartellino giallo per Guardado dopo aver commesso fallo su Zurkowski.

76′ Per il Betis va in campo al posto di Juanmi il grande ex di turno, ovvero Joaquin.

73′ Gol del Betis. Grandissima sventola su calcio di punizione di Miranda che sorprende Gollini. 3-1 per i padroni di casa.

70′ Altra girandola di cambi per la Fiorentina: escono Jovic, Dodo e Bonaventura, ci sono Cabral, Venuti e Zurkowski.

68′ Ikone va a segno su passaggio di Mandragora, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

65′ Fiorentina che adesso ha aumentato i ritmi di gioco, il Betis si sta limitando a prendere le misure ai viola.

62′ Altri cambi nella Fiorentina: escono Maleh e Sottil, vanno in campo Mandragora e Saponara.

60′ GOOOOOL! JOVIC! Punizione di Biraghi ribattuta dalla barriere, il terzino viola riprende il pallone e crossa in area dove il numero 7 gigliato stacca di testa e segna. 2-1 ora il punteggio.

57′ Calcio d’angolo battuto da Biraghi, va di testa Quarta ma non trova la porta.

54′ Occasione per Juanmi su errore di Quarta, sul ribaltamento di fronte ci prova Sottil che viene chiuso all’ultimo.

51′ Pallone recuperato da Amrabat e Bonaventura lancia per Sottil atterrato in area, ma non c’è rigore secondo l’arbitro.

49′ Ci prova Jovic con una girata di testa in area, pallone che finisce sul fondo.

46′ Inizia il secondo tempo con due cambi: escono Igor e Terracciano, ci sono Martinez Quarta e Gollini.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Il Betis è in vantaggio per 2-0 su una Fiorentina che per ora è tutt’altro che convincente.

45′ Sottil con la sua velocità fa ammonire anche Sabaly, al quale viene assegnato il cartellino giallo dopo aver atterrato l’esterno viola. Nel frattempo viene annunciato un minuto di recupero.

42′ Ammonito Rodriguez per un fallo su Sottil.

40′ Fiorentina totalmente in bambola, è il Betis a fare la partita.

37′ Che errore di Ikone che sbaglia un passaggio facendo ripartire il Betis riparte 3 contro 2 in contropiede! Salva Terracciano deviando una conclusione di Canales!

34′ Costretto ad uscire Gonzalez che si è fatto male nel corso dell’azione del secondo gol del Betis. Al suo posto va in campo Ikone.

32′ Raddoppio del Betis. Moreno evita Nico Gonzalez e crossa per Iglesias che va a segno anticipando Biraghi. 2-0 per la formazione spagnola.

29′ Break concesso dall’arbitro in modo che le squadre possano refrigerarsi viste le alte temperature stagionali di Siviglia.

27′ Gol del Betis: Calcio d’angolo da sinistra con Juanmi che vola su Maleh e va a segno di testa. Leggerissima la marcatura del centrocampista viola. 1-0 per i padroni di casa.

24′ Si fa vedere Biraghi a sinistra andando al cross, ma centra la schiena di un avversario.

22′ Sta prendendo campo il Betis, con Inglesias che scappa sulla destra e mette in mezzo per Fekir che sbaglia a controllare il pallone.

19′ Conclusione potente di Canales innescato da Fekir che si beve il centrocampo viola: il pallone finisce fuori vicino al primo palo.

16′ Betis che torna all’attacco con un cross dalla destra, c’è Pezzella in area braccatto da Igor e il pallone diventa preda di Terracciano.

14′ Occasione per la Fiorentina! Bonaventura serve benissimo Maleh, il quale passa il pallone a Sottil che va alla conclusione, para Bravo.

11′ Iniziativa del Betis con Iglesias, il quale evita Milenkovic ma arriva subito Igor a chiudere tutto.

9′ Ci prova Sottil andando al tiro da fuori, pallone che finisce alto.

6′ Prove di intesa tra Jovic e Gonzalez, con l’attaccante serbo che apre per Gonzalez chiuso però dal difensore Moreno.

3′ Fiorentina che sta facendo il suo gioco cercando spunti sulle ali, partito a rilento invece il Betis.

1′ Fischio d’inizio a ‘Villamarin’! Forza viola!

Test della verità, o quasi, quello di stasera al ‘Benito Villamarin’ di Siviglia dove la Fiorentina fa visita al Betis di Pezzella e Joaquin (non più di Tello, svincolatosi a fine giugno): ad una settimana dall’esordio in Serie A per la squadra di Italiano sarà l’occasione di testare la condizione fisica e tecnica, contro un avversario vero. Una preview anche del debutto in Conference League, con il ‘Franchi’ che vedrà l’andata del preliminare il 18, presumibilmente contro il Twente. Appuntamento alle 21.00 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con spazio per le parole dei protagonisti a fine gara.

