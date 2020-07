La Fiorentina perde un giocatore per il match col Cagliari. Venuti, stai attento al prossimo giallo. L’ex viola Tarozzi punito

La Fiorentina dovrà fare a meno del capitano German Pezzella per la partita contro il Cagliari. Il difensore, a seguito dell’ammonizione rimediata ieri contro il Parma, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Un calciatore viola è entrato in diffida: si tratta del jolly difensivo, Lorenzo Venuti. Al prossimo giallo scatterà lo stop anche per lui.

Una giornata out anche per il vice allenatore del Parma ed è ex difensore viola, Andrea Tarozzi. E’ stato buttato fuori nel corso della sfida contro i gigliati per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale.