La Fiorentina piazza in prestito un altro giovane calciatore in Toscana

La Fiorentina ha piazzato un altro dei suoi giovani in prestito in Toscana. L’esterno classe 2004 Yuri Bigozzi, che quest’anno ha trovato poco spazio con la Primavera di Alberto Aquilani, si è trasferito in prestito al Poggibonsi, in Serie D. Questo il comunicato del club giallorosso:

“U.S. Poggibonsi S.R.L. comunica di essersi assicurato a titolo temporaneo dalla società ACF Fiorentina SRL il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yuri Bigozzi. Cursore di fascia, sia offensivo che difensivo, Bigozzi può essere impiegato a sinistra indifferentemente come terzino, laterale di centrocampo o esterno di attacco”