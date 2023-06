Secondo quanto riferito da TMW la Fiorentina ha messo gli occhi sull’attaccante in forza al Tigre e di proprietà del Boca Juniors Mateo Retegui.

L’italo-argentino, al momento in ritiro con la Nazionale Italiana, potrebbe diventare un’alternativa a Cabral e Jovic per il reparto offensivo viola. Sarebbero attualmente in corso i contatti tra le parti.