La Fiorentina porta la Stella Rossa davanti alla Fifa e vince la causa. 700 mila euro in arrivo dalla Serbia, protagonista involontario Terzic

La Fiorentina ha portato la Stella Rossa davanti alla Fifa e ha vinto la causa. L’arbitro Johan van Galen ha dato ragione al club viola che dovrà ricevere dalla società serba 596 mila 797 euro e altri 119 mila 359 euro come sanzioni e interessi.

La sentenza è del 26 gennaio 2021, ma emerge solamente adesso tramite il quotidiano serbo Danas che ha avuto accesso alla stessa.

La vicenda vede protagonista, suo malgrado, l’esterno sinistro Aleksa Terzic. Per lui la Fiorentina ha versato nel marzo 2020, 596.767,95 euro. La Stella Rossa aveva chiesto ai viola di non fare il bonifico sul conto del club, ma su un conto riconducibile ad una banca tedesca. Per un disguido tecnico però ciò non è avvenuto e i soldi sono andati sul conto della Stella Rossa.

Il club di Belgrado ha reagito, quindi è stato concordato che la Fiorentina avrebbe versato la stessa cifra (596.767,95 euro) sul conto della banca tedesca cosa che è accaduta l’8 maggio 2020. Sei giorni dopo è stato firmato un accordo secondo il quale la Stella avrebbe dovuto restituire i soldi entro il 30 settembre 2020, con un interesse del 6% e una penale del 20% in caso di mancato pagamento.

Non vedendo arrivare questi soldi, dopo un avvertimento fatto ad ottobre, il club di Commisso, il 12 novembre 2020 ha citato in giudizio la Stella Rossa davanti alla Fifa, ottenendo poi la vittoria.