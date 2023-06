La Fiorentina potrebbe avere di nuovo a che fare col Twente… ma stavolta in chiave mercato

Dal campo al mercato, il Twente potrebbe tornare a interessare le vicende di casa Fiorentina. Secondo il giornalista costaricano Kevin Jimenez, infatti, i viola avrebbero messo gli occhi su un giovane attaccante militante nella squadra olandese.

Stiamo parlando di Manfred Ugalde, costaricano classe 2002 che nel preliminare di Conference League giocò soltanto pochi minuti nella gare di ritorno a Enschede. In generale per lui la prima parte di stagione non è sta facile, ma da marzo in poi ha trovato continuità diventando titolare e segnando sette gol nelle ultime nove partite.