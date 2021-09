La Fiorentina potrebbe perdere tre centrocampisti in un colpo solo

Il 6 gennaio in Camerun avrà inizio la Coppa d’Africa 2021. Una competizione che durerà un mese intero (fino al 9 febbraio) e sarà giocata parallelamente ai campionati per club, che dovranno fare a meno dei propri giocatori chiamati con le proprie nazionali africane. Per quanto riguarda la Fiorentina le nazionali da tenere d’occhio sono Marocco e Ghana, entrambe qualificate per la fase a gironi iniziale che potrebbero convocare tre centrocampisti della Fiorentina. Nel Marocco oltre a Sofyan Amrabat, adesso potrebbe essere convocato anche Youssef Maleh che ha scelto la nazionale nord africana invece che l’Italia (visto il doppio passaporto). Meno chances invece per Alfred Duncan con il Ghana, visto che l’ex Sassuolo e Cagliari da tempo è assente dalla lista dei convocati. Nel caso in cui trovasse spazio e si mettesse in mostra con la Fiorentina nei prossimi mesi però, mai dire mai.

La società viola così potrebbe perdere tre centrocampisti in un colpo solo, saltando (contando tutto il mese di torneo fino alla finale) quattro partite di campionato (Torino, Genoa, Cagliari e Lazio). L’abbondanza a centrocampo non dovrebbe sconvolgere più di tanto i piani di Vincenzo Italiano, tenendo conto che nello stesso periodo è aperto il calciomercato invernale.