La Fiorentina presente al Quirinale per incontrare Mattarella (che si presenta con la cravatta viola). Commisso gli regala una maglia – FOTO

Giocatori, staff e dirigenti di Fiorentina e Inter hanno fatto visita questo pomeriggio a Palazzo del Quirinale dove sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma domani all’Olimpico.

Il capo dello Stato ha accolto i rappresentanti di entrambe le squadre, accompagnati dai presidenti del Coni e della Figc, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, e dai dirigenti della Lega Serie A.

Mattarella non sarà presente all’Olimpico domani sera per assistere alla finale, ma ha commentato così l’evento: “Attenderò con piena imparzialità il risultato non solo perché questo è il mio ruolo che mi impone semmai di tifare per gli arbitri e non per le squadre ma anche per quello che ho detto”. Curiosità: il Presidente della Repubblica si è presentato all’incontro con la cravatta viola.

Queste le foto dell’incontro: