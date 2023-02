La Fiorentina Primavera a caccia dell’ennesima Coppa Italia: ecco quando si giocherà la semifinale

Sono stati annunciate dalla Lega Serie A le date e gli orari delle Semifinali della Primavera TIM Cup 2022/2023, che si disputeranno in gara unica. Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale:

“La prima sfida vedrà affrontarsi Roma e Inter mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 15.00, allo Stadio Tre Fontane di Roma. Giovedì 6 aprile 2023, alle ore 17.00, allo Stadio Torrini di Sesto Fiorentino scenderanno in campo Fiorentina e Genoa. Per entrambe le gare è prevista la trasmissione in diretta televisiva su Sportitalia“.