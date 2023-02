La Fiorentina Primavera batte il Cagliari portandosi al terzo posto in classifica. Decisivo Toci

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match premete il tasto F5 sul vostro pc o aggiornate la pagina sul vostro cellulare.

Fiorentina-Cagliari 1-0 (60′ Toci)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Biagetti, Comuzzo, Romani; Kayode, Nardi (81′ Falconi), Amatucci, Vitolo (90′ Harder), Favasuli; Distefano, Toci (90′ Sene).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Sene, Presta, Falconi, Gentile, Harder. Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui! Tre punti pesantissimi per la Fiorentina di Aquilani che vince di misura grazie a Toci. La Primavera viola sale a quota 35 punti, agganciando momentaneamente la Roma al terzo posto e portandosi ad appena 1 punto dalla seconda piazza, occupata dal Torino.

90′ 4 minuti di recupero

90′ Dentro Harder e Sene, out Vitolo e Toci per la Fiorentina

89′ ACHOUR! Grossa occasione fallita dal Cagliari che approfitta di un piazzamento incomprensibile della Fiorentina che si fa trovare scoperta. Conclusione però alta della punta sarda sul perfetto invito di Carboni

87′ Esce Idrissi per il Cagliari, che inserisce al suo posto Kosiqi

85′ Intelligentissimo Toci che si fa tamponare da Palomba, ottenendo una punizione utile per far rifiatare la squadra in questi minuti finali

81′ Cambio Fiorentina: Aquilani inserisce Falconi al posto di Nardi

79′ Non riesce a farcela Zallu, che deve uscire. Il Cagliari inserisce perciò al suo posto Arba

78′ Rimedia un pestone da Favasuli il terzino del Cagliari Zallu, gioco fermo e cure in corso per il difensore ospite che è a terra dolorante

76′ La Fiorentina ora si copre maggiormente, Cagliari che cerca di scardinare la difesa viola ma è piuttosto confusionario e poco pericoloso

72′ Cambio per il Cagliari: entra Pintus ed esce Caddeo. Terza sostituzione per i sardi, nessuna sostituzione finora per Aquilani

67′ Tentativo di reazione del Cagliari che ora non può più aspettare. Carboni col sinistro calibra un buon pallone al centro ma la chiusura della difesa della Fiorentina è puntuale

65′ Sbaglia la soluzione da fermo Amatucci che non riesce a trovare la giusta via di mezzo tra un tiro ed un cross, pallone sul fondo

64′ Favasuli si accende e accelera subendo il fallo di Delpupo: ammonizione per il giocatore del Cagliari

62′ Finalmente la Fiorentina è riuscita a trovare la soluzione giusta per sorprendere la difesa del Cagliari e portarsi meritatamente in vantaggio. Per Toci è il gol numero 6 in stagione

60′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Toci deposita in rete l’assist meraviglioso di Amatucci. Si è acceso il numero 8 viola che con una precisa sovrapposizione ha sorpreso la difesa ospite, regalando un cioccolatino al capitano della Fiorentina. 1-0

57′ Cagliari che resiste e quando ha la minima opportunità tenta di attaccare. Belloni stavolta però prova una conclusione assolutamente velleitaria col sinistro da oltre i 25 metri

53′ Manovra avvolgente della Fiorentina che libera Nardi al cross da ottima posizione ma il numero 28 gigliato calibra molto male il suggerimento al centro, permettendo la chiusura alla difesa del Cagliari

50′ Ha alzato il ritmo la Fiorentina che adesso ottiene un calcio d’angolo con un’insistita azione di Favasuli. Non calcia bene Amatucci e la difesa ospite allontana la minaccia

47′ NARDI! Si apre una prateria per la mezzala di Aquilani che avanza palla al piede fino al limite dell’area, tiro troppo strozzato e debole in diagonale che termina a lato della porta di Lolic. Manca concretezza alla Fiorentina per il momento

46′ Esce malissimo dai blocchi il Cagliari, sanguinoso errore di Idrissi ma Toci e Distefano non gestiscono bene il contropiede, azione che si conclude con un cross dalla destra di Kayode che viene messo fuori dalla difesa sarda

46′ Doppio cambio Cagliari: escono Masala e Conti, dentro Achour e Delpupo

46′ Via al secondo tempo! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Molto bloccata la sfida al Torrini, appena un tiro in porta. Vedremo se nella ripresa la situazione si sbloccherà e potremo assistere a qualche occasione da gol

45+1′ Conti interviene in ritardo su Amatucci, ammonizione anche per lui e terzo giallo in casa Cagliari

45′ FAVASULI! Tiro insidioso del jolly difensivo viola che chiama Lolic ad una bella parata a terra. Conclusione non potentissima ma che rimbalza poco davanti all’estremo difensore ospite, bravo a non farsi sorprendere

45′ 1 minuto di recupero

44′ Distefano fa tutto bene accendendosi alla grande sulla sinistra e saltando due uomini, il fantasista viola però sbaglia soluzione cercando Toci anzichè Nardi e il tiro del centravanti della Fiorentina viene respinto

43′ Carboni subisce un colpo da Vitolo e rimane a terra momentaneamente. Niente di grave però per il centrocampista cagliaritano, e il gioco può riprendere

40′ Sbaglia Amatucci in uscita e Belloni prova il mancino dai 20 metri, tiro potente ma impreciso, sfera alta sopra la porta di Martinelli

38′ Pressing asfissiante dei giocatori del Cagliari che non concedono la ricezione semplice a Vitolo ed Amatucci in mezzo al campo. I due giocatori viola devono sgomitare per ottenere la sfera

36′ DISTEFANO! Riesce a controllare in un fazzoletto e a liberarsi del marcatore tenendo la sfera in campo praticamente sulla riga di fondo il numero 11 della Fiorentina, ma poi si fa ingolosire dalla possibilità del tiro e va a calciare da una zona troppo defilata centrando l’esterno della rete

33′ Duro scontro tra Romani e Konate, entrambi a caccia del pallone in un duello aereo. Gioco fermo e cure in corso per i due giocatori

32′ Interessante il lancio di Biagetti per Toci ma la punta albanese non riesce a liberarsi della pressione dei centrali sardi e perde il pallone, dopo aver tardato nello scarico per Nardi

29′ Veroli trattiene Distefano che lo aveva saltato nettamente ai 25 metri, ammonizione per il difensore del Cagliari

27′ Iniziativa di Kayode che arriva sul fondo e mette al centro, ancora buona la copertura della difesa sarda che sta concedendo davvero poco alla Fiorentina

24′ Si apre un bel varco per Nardi che riceve da Toci in area ma è macchinoso ed indeciso nella scelta, non sapendo se allargare per Kayode: il suo tiro col mancino è poi ribattuto da Palomba

23′ Fraseggiano alla grande Vitolo e Distefano ma il filtrante del centrocampista della Fiorentina è impreciso, pallone che termina la propria corsa tra le braccia del portiere sardo Lolic

20′ Pericolosa la Fiorentina! Distefano riceve tra le linee e poi fa proseguire Nardi, la mezzala viola apre per l’accorrente Kayode che di prima cerca Toci al centro, non arriva di un soffio sul pallone l’albanese e la sfera sfila sul fondo

18′ Pregevole chiusura difensiva di Romani che sbarra la strada a Masala, involatosi in contropiede. Il difensore viola tiene in velocità il giocatore ospite e chiude in modo pulito

16′ Kayode sgasa a destra e poi propone al centro il cross, stop e conclusione volante di Distefano dal limite dell’area, sfera alta ma bella la giocata dell’ala gigliata

15′ Zallu intercetta un passaggio di Amatucci, duetta con Carboni e tenta il tiro dai 25 metri: para Martinelli

14′ Fiorentina che fa la partita, Cagliari che fatica enormemente ad uscire ma che si chiude molto bene in difesa. Non è facile trovare spazi per la squadra di Aquilani finora

11′ Molto bella ed avvolgente l’azione della Fiorentina che inizia da un recupero di palla alto di Toci. Conclude la manovra Amatucci che va al tiro col sinistro da fuori, sullo scarico di Favasuli, pallone alto

9′ Entrata molto veemente di Caddeo su Amatucci, in netto ritardo. Giallo inevitabile per il giocatore ospite

6′ Corner insidiosissimo di Amatucci, deviazione sporca di Romani e altro tocco, di Caddeo, che concede un altro angolo alla Fiorentina

4′ Amatucci calcia forte verso la porta, attento il bosniaco Lolic che esce e coi pugni libera l’area di rigore sarda. Pallone che torna ancora in possesso della Fiorentina, pronta di nuovo a muovere la sfera per trovare il varco giusto

3′ Bella giocata di Vitolo, fallo su di lui commesso da Zallu, punizione interessante per il destro preciso di Amatucci

2′ Fiorentina che subito manovra dal basso come di consueto, impostando con i tre centrali. Cagliari molto indietro nella propria metà campo

1′ Problemi in fase di riscaldamento per Lucchesi e Krastev, dentro al loro posto Biagetti e Romani. Difesa giovanissima oggi per la Fiorentina di Aquilani

1′ Partiti! FORZA VIOLA!