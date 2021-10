La Fiorentina Primavera espugna Verona calando il tris e fa un bel salto in classifica

Verona-Fiorentina 0-3 (31′ Agostinelli, 34′ Toci, 47′ Gentile)

FIORENTINA: Andonov, Gentile, Kayode, Frison, Lucchesi, Bianco, Corradini, Agostinelli, Distefano, Egharevba, Toci.

90’+3: La Fiorentina vince per 3-0 a Verona e sale a quota 7 in classifica andando a ricoprire attualmente il decimo posto in classifica.

90’+2 Ammonito Dyaby nel Verona.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

87′ Conclusione di David verso la porta, para Kivila.

84′ Altre sostituzioni per Aquilani: escono Kayode e Toci, vanno in campo David e Larsen.

82′ Fiorentina che continua a mantenere il controllo della gara con una certa intensità.

79′ Cambio anche nel Verona: tocca a Diaby e Minnocci, escono Grassi e Bernardi.

78′ Ci prova subito Capasso ma il suo tiro viene parato da Kivila.

75′ Girandola di cambi nella Fiorentina: vanno in campo Ghilardi e Capasso per Lucchesi e Egharevba.

74′ Ci prova Toci su iniziativa personale ma il suo tiro in diagonale finisce fuori.

73′ Ammonito anche Krastev nella Fiorentina.

71′ Cartellino giallo per Florio nel Verona.

71′ Tiro di Bosilj, Andonov para prontamente.

70′ Rischia ancora il portiere del Verona Kivila smanacciando su un tiro di Egharevba.

68′ Cambio anche nel Verona: c’è Yeboah per Turra.

67′ Primo cambio per Aquilani, che toglie Corradini per inserire il bulgaro Krastev

66′ Decisivo stavolta lo stesso Lucchesi che chiude bene su un’azione personale di Bernardi dopo che l’attaccante si era accentrato da destra

65′ Giallo anche per Lucchesi per un fallo su Bosilj

60′ Fiorentina che prova ad addormentare un po’ il ritmo della gara, in pieno controllo

54′ Decisivo in tuffo Andonov! Destro secco dal limite di Bosilj ma il portiere viola respinge molto bene

53′ La Fiorentina torna pericolosa! Prima una ripartenza di Egharevba che arriva di slancio in area ma viene chiuso da Calabrese in angolo. Poi sulla battuta dalla bandierina va al volo di sinistro Lucchesi e una deviazione toglie la sfera dalla traiettoria della porta

51′ Dal limite calcia Florio ma Lucchesi è bravo a metterci la testa e a impennare il pallone, poi girato sul fondo da Turra

50′ Primo giallo per un giocatore viola, se lo prende Agostinelli che interviene da dietro su Florio, proprio al limite dell’area

47′ GOOOLLL!!! Secondo regalo piuttosto incredibile da parte di Kivilia e tris firmato da Gentile! L’esterno viola riceve da Bianco sulla trequarti e calcia da lontanissimo, un tiro centrale che il portiere si lascia passare sotto le gambe

46′ Si riparte a Verona, nessun cambio per il momento, Fiorentina avanti per 2-0

45’+2 Si chiude qui il primo tempo, Fiorentina avanti di due gol dopo una frazione dominata

45′ Punizione dal lato corto dell’area di rigore per la Fiorentina: battuta bassa di Corradini e pallone allontanato dalla difesa

39′ Qualche rischio stavolta per la squadra viola, su un calcio d’angolo dove poi Grassi va al tiro dal limite ma il pallone finisce altissimo

36′ Rischia di dilagare la Fiorentina! Verticalizzazione splendida di Bianco per la corsa di Toci che prova il pallonetto a scavalcare Kivilia, pallone stavolta alto

34′ GOOOLLL!!! Clamoroso regalo della difesa del Verona e raddoppio di Toci! Nel giro palla il portiere Kivilia rinvia direttamente sul petto dell’attaccante albanese, che, tutto solo in area, lascia rimbalzare e poi insacca di violenza col destro!

33′ Egharevba e ancora Fiorentina vicina al gol! Azione opposta rispetto alla precedente con l’attaccante che si accentra invece da sinistra, poi la conclusione deviata e Kivilia in tuffo ci arriva

32′ Vicino subito al raddoppio Distefano, che da sinistra rientra sul destro ma chiude troppo il tiro, che finisce a lato della porta

31′ GOOOLLL!!!! Fiorentina in vantaggio con Agostinelli! Splendido break a centrocampo da parte di Bianco, che dribbla un avversario sulla trequarti e poi scarica su Agostinelli che di sinistro non perdona e sblocca il risultato!

27′ Schema simile anche sugli sviluppi del calcio d’angolo, con il cross lungo di Corradini che pesca Frison ma il colpo di testa finisce debole tra le mani del portiere Kivila

26′ Punizione calciata in area da Corradini, con la sponda di Gentile ed Egharevba che conquista un corner

22′ Fiorentina che controlla il gioco ma finora senza trovare grossi spazi contro un Verona molto attendista

13′ Bianco vicino al vantaggio! Bel destro morbido dal limite del centrocampista viola e pallone di poco alto sopra la traversa

11′ Grosso rischio per la Fiorentina, dopo un pallone perso da Kayode: Florio arriva in area ma al momento del tiro lo recupera da dietro Corradini

10′ Cross pericoloso di Agostinelli! Penetrazione in area da sinistra e pallone basso ma Egharevba viene anticipato

8′ Punizione da posizione interessante per la Fiorentina ma Agostinelli calcia sulla barriera

5′ Impreciso Frison in costruzione anche su tocchi apparentemente banali, Verona che recupera palla e va al tiro con Bragantini ma la difesa viola respinge

1′ Inizia la partita, primo possesso per la Fiorentina, in completo bianco.

Cerca la continuità la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani dopo il successo dell’ultimo turno contro il Sassuolo, il primo in campionato: l’occasione è ghiotta perché sul campo del Verona, la squadra viola se la giocherà contro una formazione a quota 4, appaiata in classifica. Sarà per altro una sorta di rivincita della penultima finale di Coppa Italia, vinta nell’agosto di un anno fa a Reggio Emilia proprio dalla Fiorentina. Appuntamento alle 12,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.