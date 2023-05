La Fiorentina Primavera ha già i playoff in tasca, nonostante il sogno primo posto si complichi ulteriormente. Classifica e risultati aggiornati

Ieri la Fiorentina Primavera ha aritmeticamente confermato la propria presenza ai playoff per lo Scudetto grazie alla vittoria per 0-1 sul Napoli con gol di Harder. Una grande conquista, che lascerebbe ancora aperto un piccolo spiraglio per la speranza primo posto. Che oggi, però, si è definitivamente appassita.

Nel posticipo della 32^ giornata, il Lecce Primavera batte il Sassuolo per 1-0: una notizia che infrange il sogno del primato in classifica, ma ottica per mantenere il gradino più basso del podio, visto che i neroverdi rimangono a -4 dalla Fiorentina.

La classifica del Campionato Primavera a due turni dal termine: Lecce 63, Torino 59, Fiorentina 57, Sassuolo 53, Juventus 53, Roma 52, Inter 49, Frosinone 47, Empoli 46, Bologna 45, Sampdoria 44, Milan 44, Verona 42, Cagliari 40, Atalanta 38, Napoli 32, Udinese 19, Cesena 11.