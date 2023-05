La Fiorentina Primavera perde il suo capocannoniere per infortunio: Distefano out contro il Lecce. I tempi di recupero…

Brutte notizie per la Fiorentina Primavera. Domani sarà tempo di una sfida importantissima in chiave fase finale per lo Scudetto, contro il Lecce capolista in solitaria. Mister Alberto Aquilani deve rinunciare alla gemma più preziosa dell’organico viola, ovvero Filippo Distefano, capocannoniere dei gigliati tenuto fuori da una distorsione alla caviglia destra.

Il classe 2003, dunque, salterà sicuramente le sfide contro Lecce e Napoli. La Fiorentina spera di riaverlo per la gara contro la Sampdoria, altrimenti il discorso sarebbe rimandato all’eventuale fase finale. Per domani, invece, Eljon Toci torna a disposizione di Aquilani; ok anche Amatucci.